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Darıca'da 19 Yaşındaki Gençte Havalı Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

Darıca'da 19 Yaşındaki Gençte Havalı Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis, 19 yaşındaki E.G.D. isimli şahsın üzerinde havalı tüfek, tüfeğe ait 90 mermi ve tabanca buldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 yaşındaki şahsın üzerinde yapılan aramada havalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Darıca'da yaptığı uygulamalar sırasında E.G.D. (19) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinden havalı tüfek, tüfeğe ait 90 mermi ile tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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