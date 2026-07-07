Haberler

Darende'de yaralanan çocuk hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de yaralanan çocuk hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde parmağında kesi ve kırık oluşan 15 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde parmağında kesi ve kırık meydana gelen 15 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, A.T.V. (15) yaşadığı yaralanma sonucu Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağında kesi ve kırık tespit edilen çocuğa burada ilk müdahale yapıldı. Durumunun ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi üzerine hava ambulansı talep edilirken, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle hasta Malatya'daki hastaneye nakledildi.

Olayla ilgili bilgi verilirken hastanın tedavisinin Malatya'da sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

Her liderin hayali: Yeni Air Force One'da yok yok!
Trump, mehter marşını 'OK' işaretiyle onayladı

Beştepe'de Trump'ı duraksatan detay! Beğenisini böyle gösterdi
Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, 'uçan kale' sahaya indi

7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Adliye önünde dehşet anları! Bir anda silahlar patladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri başlatıldı

Ankara'ya gelir gelmez başladı! O ülkeyle serbest ticaret çok yakın
Takımını çeyrek finale taşıyan Messi, maç sonunda mutluluktan ağladı

Sihrini yaptı, milyonları sevinçten ağlattı! Bu adamı kim durduracak?