Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

DARENDE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 07.40 sularında Malatya-Kayseri karayolu Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Darende'den Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (57) idaresindeki 34 UM 582 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte F.K.(76) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Darende, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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