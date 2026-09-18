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Darende’de iş makinesi devrildi

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Darende’de iş makinesi devrildi
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Malatya’nın Darende ilçesinde tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada yaralanan olmaz iken iş makinesinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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