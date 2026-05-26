Malatya'da ambulans helikopter 62 yaşındaki hasta için havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde 62 yaşındaki hasta, ani göğüs ağrısı şikayeti üzerine ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, H.S. isimli erkek hasta, Darende ilçesinde rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumunun ciddi olduğu değerlendirilerek hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

Hastanın tedavisi burada devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı