Malatya'da ambulans helikopter yaşlı adam için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde düşme sonucu yaralanan 82 yaşındaki M. M. K., ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın durumu ciddiyet kazanınca hava ambulansı talep edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde düşme sonucu yaralanan 82 yaşındaki adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M. M. K. ikametinde düşerek yaralandı. Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam burada ilk müdahale yapıldı. Doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, M.M.K.'yı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
