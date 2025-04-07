Dans Eden Sürücü Seyir Halinde Yere Düştü

Seyir halindeki aracın kapısını açan sürücü dans ederken yere düştü: O anlar kamerada

BOLU - Bolu'da araç kullandığı esnada kapısını açıp dans eden sürücü yere düşerek yaralandı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, müzik eşliğinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken kapıyı açarak dans etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden sürücü, yola düşerek yaralandı. Yaşananlar, araçta bulunan arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sürücünün düşmesiyle birlikte kontrolde kalan araçta panik yaşanırken, içeridekiler aracı güçlükle durdurdu. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, arkadaşları yaşanan kazayı sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.