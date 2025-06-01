Danla Biliç'in Eski Sevgilisi Yine Gözaltına Alındı

SOSYAL medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit eden eski sevgilisi B.Ç. ikinci kez gözaltına alındı.Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ç. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi. Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi.