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Dana sucuğundan kıl yumağı çıktı

Dana sucuğundan kıl yumağı çıktı
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Sabah kahvaltısında tüketmek için aldığı dana sucuğun içinden kıl yumağı çıktı

Hazır gıdada yaşanan denetimsizlikle beraber gıda terörü hız kesmeden devam ediyor. Bu örneklerden biri, birçok ailenin marketten satın aldığı ve sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiği bir ürün olan dana sucukta ortaya çıktı.

GIDA TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Bir vatandaş markete giderek ünlü bir markaya ait olan dana sucuğu satın aldı. Paketi açtığında ise gözlerine inanamadı. Sabah kahvaltısında tüketmek için aldığı dana sucuğun içinden kıl yumağı çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Sevgi Çelik - 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Gani Ömür:

Markadan şaşmayacaksın..

5
1
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Carsambali:

Hangi marka ise,o killi sucugu sahibine yedirin..

2
0
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Vodafone KARDELEN:

bim veya a101 mi -))

1
0
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GÖKHAN UZUNALİ :

Onlar kanundan korkmuyorsa siz neden korkup markayı paylaşmıyorsunuz. Bu işte deşifre çok önemlidir. korkacak o malı üretenler başka yemez

0
0
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Nazan Yılmaz:

Hangi marka olduğunu da yazsanız iyi olacaktı

0
0
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Aydin Ayaydin:

koltuk alti kili ise bir nebze de, billurdan ise cok kotu...

0
0
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DODOK DODOK:

Geçen yıl, Rize İlimizdeki taşımalı öğrencilere yemek verilen bir okulda, öğrencilere verilen yemekte daha büyük bir saç yumağı çıkmıştı.

0
0
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