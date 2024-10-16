Dana sucuğundan kıl yumağı çıktı

Hazır gıdada yaşanan denetimsizlikle beraber gıda terörü hız kesmeden devam ediyor. Bu örneklerden biri, birçok ailenin marketten satın aldığı ve sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiği bir ürün olan dana sucukta ortaya çıktı.

GIDA TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Bir vatandaş markete giderek ünlü bir markaya ait olan dana sucuğu satın aldı. Paketi açtığında ise gözlerine inanamadı. Sabah kahvaltısında tüketmek için aldığı dana sucuğun içinden kıl yumağı çıktı.