Damperi Açık Unutulan Kamyon EDS Direklerine Çarptı

Damperi Açık Unutulan Kamyon EDS Direklerine Çarptı
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Siirt'in Baykan ilçesinde damperi açık unutulan hafriyat kamyonu, seyir halindeyken Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerine çarptı. Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde damperi açık unutulan hafriyat kamyonu, seyir halindeyken Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kent Ormanı mevkisinde 01 AHM 018 plakalı damperi açık unutulan kamyon, EDS direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler devrilerek kullanılmaz hale geldi. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kısa süreli trafiğin aksadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. EDS sisteminin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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