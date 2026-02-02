Haberler

Bursa'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, damadı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ahmet Kalkancı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun cenaze namazını tekerlekli sandalyesinde kıldığı olayda, Kalkancı'nın cenazesi Boşnak Camiinde öğle namazından sonra Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi.

Olayda bacağından yaralanıp tedavi edildikten sonra taburcu edilen oğlu Halil Can Kalkancı, babasının cenaze namazını tekerlekli sandalyeye oturtularak kıldı. Kalkancı'nın cenazesi Boşnak Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
