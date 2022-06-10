Dalyan'daki sazlık yangınıyla ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Dalyan'daki sazlık yangınıyla ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dalyan'daki sazlık yangınıyla ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı Yangını çıkardıktan sonra öz çekim yapmış Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki gün önce Dalyan Kanalı'nda çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dalyan'daki sazlık yangınıyla ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Yangını çıkardıktan sonra öz çekim yapmış

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki gün önce Dalyan Kanalı'nda çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A.'nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

08 Haziran Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Dalyan Kanalı Köyceğiz gölü çıkış mevkiindeki sazlıkta yangın çıkmıştı. Karadan ulaşımın olmadığı alandaki yangına 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmişti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Üç şüpheli gözaltına alındı"

Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden 2 kamyonet ile ayrılan A.D., C. B. ve D.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.A.'nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez - 3. Sayfa

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