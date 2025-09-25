Haberler

Daltonlar'ın üst düzey ismi Furkan Yavuz, Belçika'da öldürüldü

Daltonlar'ın üst düzey ismi Furkan Yavuz, Belçika'da öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü mensubu Furkan Yavuz, Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Yavuz'un, Torrevieja'da infaz edilen suç örgütü "Daltonlar"ın yöneticilerinden Caner Koçer'in sağ kolu olduğu belirtildi. Belçika basını, Yavuz'un rakip suç örgütü "Casperlar" tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Belçika'nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya'da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü mensubu Furkan Yavuz'un silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Yavuz'un, ağustos ayında Torrevieja'da infaz edilen suç örgütü "Daltonlar"ın yöneticilerinden Caner Koçer'in sağ kolu olduğu belirtildi. Belçika basını, Furkan Yavuz'un rakip suç örgütü "Casperlar" çetesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Aynı örgüt, 20 Temmuz'da İspanya'nın Estepona kentinde de Koçer ve Yavuz'u hedef almış, ancak ikili saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Koçer, 4 Ağustos'ta Torrevieja'da infaz edilmiş, saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü. Yavuz'un ise saldırıda yaralanmış olabileceği ve Belçika'ya dönerek operasyonları yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

SOKAK ORTASINDA İNFAZ

Yavuz'un vurulmasının ardından sosyal medyada, saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler dolaşıma girdi.

"Daltonlar" ve "Casperlar", kökeni İstanbul'un yeraltı dünyasına dayanan, ancak son yıllarda Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan iki rakip suç örgütü olduğu biliniyor. İspanya'da bugüne kadar pek bilinmeyen bu çeteler, son infazlarla birlikte adını duyurmaya başladı.

Daltonlar'ın üst düzey ismi Furkan Yavuz, Belçika'da öldürüldü

İSPANYA'DA NE OLMUŞTU?

Torrevieja'daki saldırıda Koçer, Guardia Civil'in tespitine göre, takip edilerek şehir merkezinde pusuya düşürüldü. 21 yaşındaki Koçer, İspanya topraklarında rakipleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırının ardından yaşanan kovalamacada üç zanlı (23, 30 ve 35 yaşlarında, tamamı Türk vatandaşı) gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Belçika basınına göre, güvenlik kaynakları, "yeni kuşak Türk mafyasının geleneksel suç örgütlerinden miras aldığı kanlı yöntemleri sürdürdüğünü, ancak rekabeti artık sosyal medyaya da taşıdığını" aktardı. Rakip çeteler, infazların ardından sosyal medya üzerinden karşılıklı tehditler ve gösterişli paylaşımlarla varlıklarını duyuruyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede kadın askerlerin rezilliğine bakar mısınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.