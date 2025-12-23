Haberler

Silivri'deki 'Daltonlar' davasında jandarmaya yönelik saldırıya soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Daltonlar' suç örgütü davasında duruşma sırasında jandarma personeline yönelik fiziki saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Duruşma salonunda taraflar arasında yaşanan arbede sonucu kamu malında zarar tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde görülen 'Daltonlar' suç örgütü davada duruşma salonunda, jandarma personellerine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 nolu duruşma salonunda bugün, 363 sanıklı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşmasının karar açıklandığı sırada, sanıklar ve izleyicilerin duruşma salonunda bulunan görevli ve jandarma personellerine yönelik fiziki saldırıda bulundu. Salonda yaşanan arbedede, taraflar birbirine sandalye fırlattı. Daha sonra görevliler tarafından izleyiciler salondan çıkarıldı. Arbede sonucu kamu malında zarar oluştuğu tespit edildi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca salonda bulunan şahıslar hakkında 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

