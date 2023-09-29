Dalgınlık Sonucu Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy (43), dalgınlık sonucu vücudunu pres makinesine sıkıştırarak hayatını kaybetti. İşçinin pres makinesine sıkıştığı anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürünler üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Ümit Özsoy, bir anlık dikkatsizlik sonucu vücudunu pres makinesine sıkıştırdı. Mesai arkadaşları durumu fark edip, makineyi durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz işçinin cenazesi dün toprağa verildi. İşçinin pres makinesine sıkıştığı anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.