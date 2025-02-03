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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana plajında rahatsız edici bir olay yaşandı. Bir adam, kalabalık plajda çıplak bir şekilde müstehcen davranışlarda bulundu. Çevredekiler tarafından dövülen adam, daha sonra mayo giyerek plajdan ayrıldı. Bu olay, Rio de Janeiro'nun 100 km doğusundaki lüks bir sahil kasabasında ve Arpoador plajında yaşanan benzer olayların ardından gerçekleşti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana plajında pazar günü rahatsız edici bir olay yaşandı. Kalabalık plajda, dalgalar arasında müstehcen davranışlarda bulunan çıplak bir adam, çevredekiler tarafından dövüldü.

Görgü tanığının kaydettiği görüntülerde, plaja sırtı dönük çıplak adam görülürken, bir kadının ona doğru bağırdığı duyuluyor. Bir plajcı öfkeyle suya girerek adamı boğazından tutup yere bastırdı ve yumruk attı. Ardından başka bir plajcı da gelerek adamı plajdan çıkmasını istedi.

Kalabalık bir grup adamın etrafını sararak tokat, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Saldırıya uğrayan adam daha sonra mayo giyerek plajdan ayrıldı.

Bu olay, Rio de Janeiro'nun 100 km doğusundaki lüks bir sahil kasabasında geçen hafta yaşanan toplu cinsel ilişki olayından sonra gerçekleşti. Ayrıca Rio'daki Arpoador plajında da Yılbaşı gecesi başlayıp şafağa kadar süren benzer bir olay yaşanmıştı.

Brezilya Ceza Kanunu'nun 233. maddesine göre, halka açık alanlarda müstehcen davranışlar yasaktır. Bu suçu işleyenler para cezası veya 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Dalgalar arasında kendini tatmin ederken yakalanan adam feci şekilde dövüldü

Dalgalar arasında kendini tatmin ederken yakalanan adam feci şekilde dövüldü

Dalgalar arasında kendini tatmin ederken yakalanan adam feci şekilde dövüldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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