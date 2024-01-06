Dalaman Kaymakamlığı'nda Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi
Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri ve diğer güvenlik önlemleri görüşüldü.
Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık yaptı.
Öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün görüşüldüğü "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katıldı. - MUĞLA