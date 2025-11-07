Dalaman'da Tek Taraflı Trafik Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 25 yaşındaki Ziya Fakabasmaz hayatını kaybetti.

Kaza, Dalaman-Göcek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Ziya Fakabasmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA