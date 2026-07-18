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Dalaman'da park halindeki elektrikli araç alev alev yandı

Dalaman'da park halindeki elektrikli araç alev alev yandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesiyle hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi kullandığı hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Dalaman ilçesinde park halinde bulunan bir elektrikli araçtan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, elektrikli araç yangınlarında kritik önem taşıyan yangın battaniyesi yöntemini kullandı. Ekiplerin profesyonel ve titiz müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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