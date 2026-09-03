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Dalaman'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dalaman'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Göçmenler, Dalgakıran mevkiinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için bekleyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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