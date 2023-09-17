Konya'da daha önce kavga ettiği baba ve oğlunun evinin önüne giden kişi silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden yaralı aracıyla hastaneye giderken, şüpheliler evinde yakalandı.

Daha önce tartıştığı baba oğulun evine gitti, bu kez kurşun yağmuruna tutuldu

Konya'da silahlı saldırı sonucu vücuduna 4 kurşun alan kişi kendi arabasıyla hastaneye gitti

KONYA - Konya'da daha önce kavga ettiği baba ve oğlunun evinin önüne giden kişi silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden yaralı aracıyla hastaneye giderken, şüpheliler evinde yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A., daha önce kavga ettiği halı yıkama işi yapan Zafer D. ve babası Veysel Karani D.'nin evinin önüne geldi. 42 KK 060 plakalı otomobilinde bulunduğu sırada Ali A.'ya baba ve oğlu tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali A., otomobili ile özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından olayda ağır yaralanan Ali A., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Zafer D. ve babası Veysel Karani D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.