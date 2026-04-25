Dağa tırmandığı sırada düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

Antalya'da dağa tırmanırken düşerek yaralanan kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belenbaşı mevkiinde dağa tırmanırken bir kişinin düşüp mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dağa tırmanan ekipler, yaralıya ulaşıp ilk müdahalenin ardından sedye ile dağ eteğine indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralı, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı