DAEŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 1 Tutuklama

DAEŞ terör örgütüne operasyon: 1 tutuklama

ADIYAMAN - Adıyaman'da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde Suriye'de çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinde bağlantısı olduğu değerlendirilen M.M. isimli şahıs ile birlikte DEAŞ terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen M.S., R.E. ve S.E., isimli şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıstan örgüt üyesi olmak suçuyla M.M., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.S., R.E. ve S.E., isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.