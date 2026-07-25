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D100’de sağanak yağış çok sayıda kazaya sebep oldu

D100’de sağanak yağış çok sayıda kazaya sebep oldu
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle D100 karayolunda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle D100 karayolunda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteoroloji'nin "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak, D100 kara yolunda çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen üç zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Kazaların meydana geldiği noktalarda tedbir alan ekipler, araçların güvenli bir şekilde çekilmesini sağladı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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