D100’de sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sağanak yağış sebebiyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kazalar, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde, yaklaşık 1'er kilometre mesafede 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalelileri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D100 karayolunun Samsun istikametinde yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı