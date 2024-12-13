D-650 Kara Yolunda Tır Kazası: Trafik Bir Süre Kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makasladı. Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan istikamet, aracın bölgeden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kaza, D-650 kara yolu Alifuatpaşa Mahallesi Aksoy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova yönünde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AB 817 plakalı tır, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Makaslayarak istinat duvarına çarpan tır, Pamukova istikametini trafiğe kapattı. Kaza sebebi ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne ayakta müdahale edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA