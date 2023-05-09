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D-650'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

650'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tır, iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-650'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tır, iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-650 karayolunun Turgutlu Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde Pamukova Belediyesi'ne ait M.K. idaresindeki 54 RF 846 plakalı kamyon, Y.Ş. hakimiyetindeki 20 DM 703 plakalı tır, M.K. yönetimindeki 26 PY 360 plakalı otomobil ile S.K.'nın sürücülüğünün yaptığı 54 RA 060 plakalı kamyon zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada M.K., otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

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