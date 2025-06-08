D-100 Karayolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Esnaf Yangını Söndürdü

D-100 Karayolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Esnaf Yangını Söndürdü
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İstanbul'un Silivri ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede müdahale eden esnaf ve sürücü, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

D-100 Karayolunda seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada

Esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - Silivri'de D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı.

Silivri'de D-100 Karayolu yan yol üzerinde, eski Emniyet Müdürlüğü mevkiinde seyir halindeki bir binek araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücü ve yanında bulunan bir kişi bagajdan yangın söndürme tüpünü çıkararak alevlere sıkmaya başladı. Çevredeki esnafın da yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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