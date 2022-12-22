D-100'de feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-100 Kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyer ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. D-100 Karayolu'nda K.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. AĞIR YARALANDI Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. TRAFİK TIKANDI Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu. Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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