100'de 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tır birbirine girdi: 8 yaralı Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 kara yolunda 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

D-100'de 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tır birbirine girdi: 8 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 kara yolunda 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sebebiyle kara yolunda oluşan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.