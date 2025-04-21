Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf
İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek

Diploma soruşturmasında yeni gelişme! İmamoğlu dahil 28 kişi çağırıldı

Çürümüşlük toplumu esir almış! Sahtekar pazarcının hilesi kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir pazar esnafının, sattığı karpuzları daha kırmızı göstermek için kırmızı pancar sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Bir pazar esnafının sattığı karpuzları daha kırmızı ve iştah açıcı göstermek için kırmızı pancar sürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK TOPLUMU ESİR ALMIŞ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Yazıklar olsun", "Çürümüşlük toplumu esir almış", "İnsanları aldatan bizden değildir", "Bunlar yüzünden pazardan alışveriş yapmayı bıraktım" gibi sert yorumlar yaparken, denetim eksikliği de eleştirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Çürümüşlük toplumu esir almış! Sahtekar pazarcının hilesi kamerada
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Reis'in Muritleri :)

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

AKP dinle toplumu şekilde vermeye çalıştı ama önce dönüp kendine bakmadı balık baştan kokar demedi

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

cocuklarıniza izlettirin.. bu mevsim karpuz yemesinler. neredeyse yüzde 90ı hormon zaten...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçilere ürettikleri ürünleri satabilmeleri için pazarlarda yer verilsin.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz:

Bizi aldatan bizden degil

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Sahtekarlar bunlar gıda teroristleri bunlara en agır cezalar neden verilmiyo artık bıktık millet artık korkuyo biley yemekten bu sahtekarı içeri

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

kişileri firmaları cezalandırararak bir yere varılmaz. toplumda gençlerde çocuklarda islam ahlakı yerleştirilmeli, poisten zabıtadan kaçabilirsin ama Allahın azabından kaçamazsın

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuatsaldiran:

niye biri demiyor ki sekzen sene Allah korkusu nu bu milletin çocuk larından alındıktan sonraki halimize gülüyoruz ağlanacak durum bu işte rabbim sonumuzu hayr eylesin inşaallah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Balık baştan kokar benim bildiğim bıdur Ülkede toplumsal çürüme var ve de işimiz çok zor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

birde marifetmiş gibi çekim yapılıyor , pisliklikler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.