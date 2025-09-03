Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırıyla Öldürüldü

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL