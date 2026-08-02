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Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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