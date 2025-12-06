Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla aranan şüpheli Çanakkale'de yakalandı
Antalya'da 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçuyla aranan A.K., Çanakkale'de yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Antalya'da, A.K. isimli şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan yakalanma kararı verildi. 5 Aralık günü Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde aranması bulunan A.K. yakalandı. A.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa