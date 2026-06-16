Haberler

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheliye ev hapsi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.B. isimli kadın hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli konuşmalar yaptığı tespit edilen ve emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli beyanlarda bulunduğu tespit edilen Ş.B. (52) isimli kadın, 14 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Haziran'da adli makamlara sevk edilen şüpheli Ş.B. hakkında, "TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret)" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı

Narin'in ağabeyi Haberler.com'da açıkladı: Köpekler ilk orada havladı
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Bir kentimizi karıştıran gizemli cisim! Köylülerin iddiası vahim
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı