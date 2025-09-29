Çukurova Üniversitesi'nde Domuz Korkusu: Öğrenciler Çözüme İhtiyaç Duyuyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesine akşam saatlerinde gelen domuzlar öğrencileri korkuttu. Bir vatandaş domuzları köpek gibi havlayarak kaçırdı.

Çukurova Üniversitesi'ne her zaman olduğu gibi yine domuzlar geldi. Üniversite yerleşkesine inen domuzları evine otomobiliyle giderken gören Hüseyin Yılmaz (24) aracı durdurup onların üzerine koşup köpek gibi havlayarak kovaladı. Bu anları ise Yılmaz'ın arkadaşı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Yılmaz'ın köpek gibi havlaması üzerine domuzlar da korkup kaçtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine öğrenciler, domuzlardan tedirgin olduklarını ve biran önce bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan, Hüseyin Yılmaz, geçen Ağustos ayında da yine Çukurova Üniversitesi yerleşkesine giren domuzları köpek gibi havlayarak kaçırmıştı. - ADANA