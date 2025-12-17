CTE "İmralı'da konut" iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan " İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nda villa ya da özel konut inşası veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. - ANKARA