Haberler

CTE "İmralı'da konut" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Öcalan'ın İmralı'da villa yaptığı' yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan " İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nda villa ya da özel konut inşası veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı: Sinir uçlarımızla oynuyorlar
title