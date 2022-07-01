Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı. ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı. ABD merkezli gemi turu şirketi 'Norwegian Cruise Line'ın gemisi, Alaska açıklarındaki bir buzdağına çarptı. O anlar gemideki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın ardından gezinin kalan kısmı iptal edildi. Hasar alan geminin düşük hızda Seattle'daki limana döndüğü açıklandı. - ALASKA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Alaska 3. Sayfa Haberler

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