Çorum'un Sungurlu İlçesinde Kamyon Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı şeridine geçerek tarlaya uçan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Alperen D. idaresindeki 06 HD 3482 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı şeridine geçerek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM