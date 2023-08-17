Çorum'un Sungurlu ilçesinde firari yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hakkında 17 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Sungurlu yarı kapalı cezaevinden izinli olarak çıkan E.Ç.'nin geri dönmemesi üzerine, cezaevi yönetimi durumu polise bildirdi. Firari zanlı, yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Sungurlu'da cezaevi firarisi yakalandı

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde hakkında 17 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu yarı kapalı cezaevinden izinli olarak çıkan E.Ç.'nin geri dönmemesi üzerine, cezaevi yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, E.Ç.'nin Başpınar mahallesinde olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, firari zanlı Başpınar mahallesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 17 yıl 25 ay hapis cezası bulunan E.Ç., yapılan adli işlemlerin ardından Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.