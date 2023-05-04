Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Türk ceza kanunun 188 maddesinden yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın üst araması, evinde yapılan aramada 35,39 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 8,89 gram Metamfetamin maddesi, 9,26 gram Ekstazi maddesi, 2 adet tüfek ve 4 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet Payp ele geçirilmiştir.

Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi.