Çorum'da 70 yaşındaki kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 12 milyon lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar 'yurtdışına para kaçırmışsınız' yalanıyla korkutup tüm ziynet eşyalarını ve paralarını kendilerine teslim etmesini istedi. Değeri yaklaşık 8 milyon ki ziynet eşyası ile, diğeri döviz olmak üzere toplam değeri 12 milyon TL olan varlığını dolandırıcılara teslim eden yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda İ.K. (26) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.A. (22), M.A. (17), F.A. (22) ve İ.R. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı