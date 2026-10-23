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Çorum İskilip'te gece çıkan yangında imam lojmanı ve komşu ev kullanılamaz hale geldi

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Çorum İskilip'te gece çıkan yangında imam lojmanı ve komşu ev kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Çorum İskilip'te gece çıkan yangında imam lojmanı ve komşu ev kullanılamaz hale geldi
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde gece saatlerinde imam lojmanında çıkan yangın, yanındaki kullanılmayan eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, lojmanın yanındaki kullanılmayan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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