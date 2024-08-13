Çorum İskilip'te Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 272 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve satıcılarına yönelik çalışma yapan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede A.Y, R.D, M.K ve A.Ç adlı şahısların uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bir süre şahısları takip eden polis ekipleri, şahısların bulunduğu bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramada 272 gram esrar ve aparatlar ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM