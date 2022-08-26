Çorum haberi! Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, Merve Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, M.Ç., T.K. E.K. ve F.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM