Çorum haber | Sungurlu'da boş evde yangın çıktı Çorum haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsmetpaşa Mahallesi Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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