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Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Aksular firmasına ait gıda fabrikasında çıkan yangında 7 kişi duman etkilendi. Ara ara patlamaların da gerçekleştiği yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi. Yangında 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

7 KİŞİ DUMAN ETKİLENDİ

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.

Ara ara patlamaların gerçekleştiği fabrikayı saran alevler ise havadan görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, "İftarın hemen sonrasında belediyemize ihbar düştü. İhbarın hemen neticesinde de en kısa sürede olay yerine ulaştı. Görmüş olduğunuz unlu mamüller üreten bir fabrikamızdaki yangın çok büyüktü. Şu an yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Fabrika çalışanlarına, tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha göstermesin. İtfaiyemizi tebrik ediyorum. Çok hızlı, yerinde, zamanında, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - 3.Sayfa
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