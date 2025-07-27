Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 34 BAF 711 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 53 BB 380 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 19 HD 234 plakalı otomobil, Taşköprü kavşağında birbirine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birisi takla atarak ters bir şekilde durabildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından trafik, tekrar normal haline döndü. - ÇORUM