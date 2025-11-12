Haberler

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kamyonun kepçeye çarpması sonucu gerçekleşen kazada, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 19 BR 483 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen O.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak şarampole devrildi. Arkadan gelen M.Ş. yönetimindeki 06 CHU 972 plakalı otomobil, İ.K.'nın kullandığı otomobil ve F.S.'nin idaresindeki 55 FA 553 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

Zincirleme kazada kepçe operatörü, kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

