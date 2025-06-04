Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası
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Çorum'un Alaca ilçesinde, U dönüşü yapan bir araca çarpan otomobilin, park halindeki başka bir araca da çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, üç araçta maddi hasar oluştu.

Çorum'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada

ÇORUM – Çorum'un Alaca ilçesinde, 'U dönüşü' yapmak isteyen bir araca çarpan otomobil, savrularak park halindeki başka bir araca çarptı. Zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.E. idaresindeki 46 AGS 075 plakalı otomobil, şehir merkezinden Emniyet Kavşağı istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak isteyen M.T. yönetimindeki 06 EA 1422 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir ticari araca daha çarptı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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